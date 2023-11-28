На федеральной территории «Сириус» открылся третий конгресс молодых ученых – 2023

На федеральной территории «Сириус» 28 ноября открылся Третий конгресс молодых ученых – 2023, одной из главных тем которого стала проблема, каким образом можно заинтересовать подрастающее поколение выбрать науку своей основной профессией и создать молодежи все необходимые условия для комфортной работы в своей стране. Мероприятие, которое продолжится до 30 ноября, должно определить векторы развития науки в России и мире на годы вперед.

Конгресс молодых ученых является ключевым мероприятием объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в РФ, проходящего с 2022 по 2031 год. О том, как зарождались уникальные научные направления деятельности ученых, в начале встречи рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы создали уникальный, не имеющий аналогов, центр «Инбикс» природоподобных технологий в Курчатовском институте. Потом это делали еще и в Ленинградском университете, и в Московском. В Физтехе мы создали первый в мире факультет, который подготовил уже сотни людей, которые работают в Курчатовском институте. Это очень важный тренд, который приходит к тому, что мы можем, как перейти к безресурсному существованию», — отметил руководитель.

В текущем году на конгресс собрались почти 5 тыс. участников из более чем 25 стран. В рамках его деловой программы запланировано проведение ряда мероприятий с участием выдающихся ученых, исследователей и руководителей крупнейших госкорпораций.

В разговоре с «Известиями» глава НИЦ «Курчатовский институт» ранее в этот день рассказал о высокой скорости изменений в российской научной сфере. Он отметил, что скорость изменений в данном направлении — колоссальная. Также Ковальчук указал на высокий интерес к науке со стороны молодежи.

Кроме того, глава Курчатовского института заявил о важности построения новой природоподобной техносферы. По его словам, компьютер как тепловой прибор истребляет энергию и выделяет тепло по факту, при этом плохо копируя работу человеческого мозга.

Ключевые цели проведения Десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 год: привлечение молодежи, а также исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях науки в России.