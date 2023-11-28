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Ковальчук заявил о важности построения новой природоподобной техносферы

Ковальчук: необходимо построить новую природоподобную техносферу
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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на полях III Конгресса молодых ученых в Сочи 28 ноября заявил о важности построения новой природоподобной техносферы.

Ковальчук указал, что 70 лет назад, когда появились открытия, заложившие основу микроэлектроники, возникла мысль о том, что необходимо скопировать работу мозга, однако тогда никто не понимал, как сложно он устроен.

«Вы же понимаете, что компьютер — совершенно неправильно построенная система. Во-первых, мы ограничили возможности двоичным кодом. Во-вторых, мы разделили память долговременную и оперативную, превратив компьютер в тепловой прибор. Это прибор, который истребляет энергию и выделяет тепло по факту, а считает плохо на самом деле», — сказал он.

По словам Ковальчука, в глобальном смысле это является тупиком.

«Считается, что только все компьютеры мира вот только год-два назад приблизились к мощности мозга одного человека. Значит, мы явно сделали что-то не то, и поэтому из этого надо выбираться, а выбираться отсюда мы можем с помощью построения принципиально новой природоподобной техносферы», — добавил он.

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Еще в августе Ковальчук высказывался об исследовании и разработке в России природоподобных технологий для ответа на биологические опасности. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина стратегия создания указанных технологий активно реализуются. По словам Ковальчука, сейчас сотни американских лабораторий по миру непрерывно работают над созданием биологического оружия. Он отметил, что ядерное оружие продолжают рассматривать как устрашающий фактор, однако следует сделать упор на развитие природоподобных технологий.

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