Ковальчук рассказал о причинах ненависти Запада к Путину

Запад ненавидит президента страны Владимира Путина за то, что тот разрушил стратегию расчленения РФ для добычи ее ресурсов. Об этом 28 ноября заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал он на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых в Сочи.

Ковальчук отметил, что западные страны давно видели РФ лишь в качестве источника ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания своих интересов.

Ранее, 3 ноября, Путин заявил, что Запад раньше хотел победить Россию на поле боя, но сейчас заговорил по-другому. При этом он указал на то, что смена риторики не означает, что РФ должна вести себя агрессивно, ей необходимо быть суверенным и независимым государством.

В августе замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что оппоненты России на Западе активно начали толкать всех к началу третьей мировой войны, игнорируя при этом сигналы Москвы.