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Путин выступил за увеличение числа фундаментальных исследований в РФ
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Путин выступил за увеличение числа фундаментальных исследований в РФ

Путин: в России необходимо увеличить число фундаментальных исследований
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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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В России необходимо увеличить число фундаментальных исследований, чтобы на них могли опираться отечественные производители. Об этом 29 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

В частности, президент обратил внимание на особенности работы исследователей в условиях внешних ограничений. По мнению Путина, эти ограничения отражаются в том числе и на необходимости расширения и углубления фундаментальных исследований.

«Да, они не приносят сиюминутного результата, но по той же тематике микроэлектроники ясно, что без некоторых разработок фундаментального характера нам не решить проблему прикладного звучания, там надо создавать определенные платы и так далее», — считает президент.

Он подчеркнул, что в России нужно сделать «что-то свое для того, что бы эффективно работало на практике в прикладном смысле». Путин отметил, что российские власти продолжат поддерживать фундаментальные исследования.

В частности, по словам Путина, продолжатся инвестиции в развитие малотоннажной химии, однако президент не исключил, что в этой отрасли Россия будет сотрудничать с надежными иностранными партнерами. Он отметил, что при небольшом рынке стоимость готового продукта получается высокой.

«Для нас это чрезвычайно важно. Там, где можно, мы будем кооперироваться с добросовестными партнерами, а там, где необходимо, будем обязательно действовать самостоятельно и развивать», — отметил глава государства.

По словам Путина, в бюджет уже заложены средства на развитие малотоннажной химии. Он указал, что планы в этой отрасли будут выполняться, потому что имеют экономический смысл и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Путин назвал развитие малотоннажной химии одним из приоритетов правительства, так как без товаров малой химии невозможно обойтись.

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Ранее в этот день в Университете МИСИС сообщили «Известиям», что российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника. Для передачи ключа для шифрования на расстояние более 3,5 тыс. км использовался китайский спутник квантовой связи «Мо-цзы». При этом созданная российскими специалистами наземная станция в Звенигороде позволила обменяться закодированными изображениями размером 256×64 пикселей с наземной станцией в Наньшане.

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