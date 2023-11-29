Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника

Российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника, сообщили «Известиям» в университете МИСиС.

«Команда ученых из Университета МИСиС, Российского квантового центра (РКЦ) и компании «КуСпэйс Технологии» впервые в России провела совместный эксперимент по передаче сообщений, защищенных с помощью квантовой криптографии между Россией и Китаем», — отметили там.

Для передачи ключа для шифрования на расстояние более 3500 км использовался китайский спутник квантовой связи «Мо-цзы». При этом созданная российскими специалистами наземная станция в Звенигороде позволила обменяться закодированными изображениями размером 256х64 пикселей с наземной станцией в Наньшане.

«Демонстрация технологии спутниковых квантовых коммуникаций на международном масштабе не только укрепляет позиции России в квантовой гонке, но и открывает практический путь к внедрению новых технологий защиты данных», — уточнили в университете.

Там напомнили, что в мире цифровых коммуникаций защита информации нужна, чтобы злоумышленники не получили доступ к передаваемым данным.

В МИСиС добавили, что приемная наземная станция в Звенигороде — пока единственная в РФ – была создана российскими учеными на базе телескопа, который находится на территории Звенигородской обсерватории Института астрономии Российской академии наук.

«Усилиями большой коллаборации ученых и инженеров создана уникальная приемная станция, которая позволяет проводить стабильные сеансы связи со спутником, а также декодировать отправляемые космическим аппаратом поляризационные состояния одиночных фотонов. Спутниковая квантовая криптография открывает принципиально новые возможности по защите данных объектов, находящихся на большом расстоянии, например, между удаленными месторождениями полезных ископаемых или для связи ледоколов», — отметил директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСиС, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.

Ранее в этот день сообщалось, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечается, что программа поможет избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны.