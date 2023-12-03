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Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Две гражданки РФ и Израиля, Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, недавно освобожденные из плена палестинского движения ХАМАС, выступили в субботу, 2 декабря на митинге в Тель-Авиве. Они призвали к освобождению всех, кого еще удерживают в заложниках в секторе Газа.

«Я рада и счастлива стоять здесь перед вами. Потому что без вас меня бы здесь не было. А сейчас мы должны идти дальше и вернуть моего Сашу. Сейчас», — заявила она на митинге.

Ранее, 29 ноября, боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

Позже стало известно, что в плену остались 28-летний Александр Трупанов, сын Елены Трупановой и внук Ирины Татти, а также его невеста — израильтянка Сапир Коэн. 30 ноября девушку освободили, однако Александр всё еще находится в заложниках у ХАМАС.

Еженедельные субботние митинги в Тель-Авиве организуют волонтеры «Форума семей заложников и пропавших без вести». В этот раз впервые присутствовали освобожденные заложники из числа 105 человек, которых ХАМАС отпустил за неделю до режима прекращения огня, передает «РИА Новости».

Мероприятие проходило на площади напротив правительственных зданий, где расположен в том числе штаб минобороны страны. Близлежащие дороги были перекрыты, на месте дежурили правоохранительные органы. В толпе многие были с фотографиями заложников, похищенных ХАМАС 7 октября.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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