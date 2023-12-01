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ХАМАС освободило израильскую невесту россиянина

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Фото: REUTERS/Prime Minister's Office
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Из сектора Газа освободили израильтянку Сапир Коэн, невесту россиянина, который до сих пор остается заложником палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Ynet в четверг, 30 ноября.

Список восьми освобожденных из плена в рамках седьмого обмена пленными опубликован в соцсети Х на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Примечательно, что 29-летняя Сапир Коэн — невеста оставшегося в палестинском плену 28-летнего Александра Трупанова, сына Елены Трупановой и внука Ирины Татти. Женщины были освобождены из плена накануне.

Сапир и Александр познакомились и начали встречаться около года назад. Они приняли решение переехать в Тель-Авив. Между тем семья мужчины осталась в городе Нир-Оз.

На праздник Симхат Тора молодые люди решили навестить родителей. В Нир-Озе на них напали представители ХАМАС. В результате Сапир, Александр, а также его мать и бабушка были захвачены в плен. Супруг Елены Трупановой был убит.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее, 29 ноября, боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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