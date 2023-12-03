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Экономист Чирков рассказал «Известиям» о разрушенном Украиной союзе с Польшей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Украинским политикам удалось разрушить даже ранее казавшийся прочным союз с Польшей, так как украинские компании практически лишают соседнюю страну европейского рынка. Об этом 2 декабря в беседе с «Известиями» рассказал экономист Максим Чирков.

Как отметил эксперт, из-за полученных Украиной льгот в 2022 году на практически беспрепятственные перевозки по Европе Польша продолжает терять европейский рынок. Украинские грузоперевозчики представляют серьезную конкуренцию польским. И так как Польша традиционно специализируется на грузоперевозках, сложившаяся ситуация для страны довольно болезненная.

«Граждане Польши, бизнесмены, конечно, очень недовольны тем, что происходит с Украиной, какие преференции имеют украинские перевозчики и компании, поэтому, я считаю, то недовольство, которое царит в польском обществе, выливается в те проблемы, которые мы видим на границе», — отметил Чирков.

По его мнению, экономическая толерантность к Украине никогда не была выгодной для Польши, так как эти страны — прямые конкуренты. К тому же в Европе начинают осознавать негативные экономические последствия от поддержки Украины.

«Украинскую экономику по большому счету экономикой нельзя назвать. Это государство-банкрот, которое может существовать только за счет вливаний извне», ― уверен экономист.

Он отметил, что возможности западных стран стремительно сокращаются, из-за чего Европа оказывается всё ближе к очень серьезному экономическому кризису. В таких условиях, считает Чирков, оказание поддержки Украине становится «непозволительной роскошью» для европейских стран.

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Ранее, 20 ноября, стало известно, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки польской границы. Отмечается, что местные службы доставки не берутся называть конкретные сроки, кроме того, из-за проблем с логистикой повысилась сразу на две гривны стоимость автогаза на украинских АЗС.

14 ноября агентство Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Спустя несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

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