В ЕС заявили о сложности убеждения граждан в необходимости помощи Киеву

Лидерам стран Евросоюза (ЕС) сложно убедить граждан в необходимости оказывать финансовую и военную поддержку Киеву. Об этом 2 декабря заявила заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова в беседе с газетой Le Monde.

По ее словам, в долгосрочной перспективе Украине еще предстоит одержать победу в конфликте с РФ и присоединиться к ЕС. Юрова признала, что в странах объединения необходимы стратегические дебаты о будущем Украины, поскольку европейским лидерам «непросто убедить своих граждан в том, что Киеву нужно помогать в военном и финансовом плане».

Кроме того, она сообщила о намерении ЕК ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Давайте не будем ждать до марта. Когда Еврокомиссия внесла это предложение в ноябре, мы думали, что Киеву понадобится еще несколько месяцев, чтобы соответствовать критериям, установленным ЕС», — отметила замглавы ЕК.

Так Юрова прокомментировала озвученные ЕК 8 ноября сроки из доклада о прогрессе стран, претендующих на прием в ЕС. Согласно документу, на декабрьском саммите предполагалось достичь «политического соглашения» о приеме этих стран в объединение и начать переговоры о вступлении в марте 2024 года после новой оценки, если все условия будут выполнены.

Еврокомиссар уточнила, что Киеву многое надо сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств, однако она выразила уверенность, что решимость украинского руководства позволит выполнить все условия уже к середине декабря.

«Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении», — указала она.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 ноября заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом в тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

27 ноября глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Брюссель еще не определился, поддержит ли начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. По ее словам, процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти совместно с перестройкой самого Европейского союза, что подразумевает реформирование институтов объединения.

Ранее в том же месяце доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.