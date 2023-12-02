Подозреваемого в похищении девочки в Калужской области отправили под арест

Аркадия Новикова, подозреваемого в похищении восьмилетней девочки Златы в Калужской области, 2 декабря арестовали на два месяца — до 30 января 2024 года.

В зале суда мужчина указал, что его семья не участвовала в преступлении, он действовал в одиночку. Отмечается, что Дмитрия, бывшего мужа супруги Новикова Ирины, также арестовали до 30 января.

Ирина же заявила, что ничего о действиях мужа не знала. В отношении нее суд принял аналогичное решение.

1 декабря СК РФ опубликовал видео с подозреваемыми по делу о похищении школьницы. Сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, в деревне, где ее оставили похитители. В тот же день стали известны личности злоумышленников. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний мужчина ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Она рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.