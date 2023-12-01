Стали известны личности похитителей девочки в Калужской области

Восьмилетнюю девочку из Калужской области похитила семья Новиковых из села Касьяново. Об этом 1 декабря рассказал Telegram-канал «112».

По его данным, в состав семьи входят муж с женой и двое детей. Они ведут закрытый образ жизни и имеют репутацию «странных» среди соседей. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо.

Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам ее отпустили.

1 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки.

В следственном управлении СК России по Калужской области сообщили, что будут ходатайствовать об аресте похитителей. По данным ведомства, задержаны четверо подозреваемых в ее похищении. Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Похищение и вымогательство»).