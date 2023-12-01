СК будет ходатайствовать об аресте похитивших девочку в Калужской области
Следственный комитет (СК) по Калужской области будет ходатайствовать об аресте похитивших восьмилетнюю Злату Липову в Калужской области. Об этом 1 декабря ведомство сообщило в Telegram-канале.
Как отмечается, задержаны четверо подозреваемых в ее похищении. Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине.
«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Похищение и вымогательство»)», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.
Ранее в этот день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки.
О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.
Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо.
Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам ее отпустили.