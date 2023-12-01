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Похищенная в Козельске девочка рассказала «Известиям» о произошедшем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Восьмилетняя Злата, похищенная в городе Козельске Калужской области, уже дома, с мамой. В момент ее возвращения домой 30 ноября корреспондент «Известий» успела задать девочке несколько вопросов о случившемся.

Злата Липова была похищена 29 ноября. По ее словам, предполагаемых преступников было трое: двое мужчин и одна женщина. Предположительно, девочку отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам Злату отпустили.

«Ну, два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу», — поделилась девочка.

Нашли Злату в Тульской области. Прохожие заметили плачущего ребенка и позвонили в полицию. Вечером 30 ноября Злата вернулась домой.

Требуют полтора миллиона: под Калугой похитили 8-летнюю девочку
В Следственном комитете возбудили уголовное дело

Ранее, 30 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении пропавшей девочки. Поиски продолжались больше суток.

Незадолго до этого стало известно, что Злату похитили всего в 700 м от дома. Она вышла из школьного автобуса и пошла к дому вместе со своими друзьями. Они разминулись на углу двух улиц в 700 м от дома девочки.

В тот же день подруга матери пропавшего ребенка заявила, что неизвестные похитители требуют выкуп 1,5 млн рублей.

В городе была развернута поисковая операция. Следственный комитет РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело.

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