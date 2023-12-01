«Известия» показали возвращение похищенной под Калугой девочки домой

Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка в четверг, 30 ноября, вернулась домой. Видео ее возвращения и встречи с мамой появились в распоряжении «Известий».

О похищении девочки стало известно ранее в этот день. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении сотрудников полиции.

Поиски похитителей продолжаются.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. 30 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с девочкой всё хорошо.

Подруга матери девочки заявила, что неизвестные требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.