Стали известны подробности похищения школьницы под Калугой

Злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома. Школьница доехала до своей остановки, однако домой дойти не смогла, рассказал источник «Известий» 30 ноября.

По его словам, из автобуса девочка вышла вместе со своими одноклассниками.

«Злата доехала на школьном автобусе до своей остановки и вышла с одноклассниками, дошла до угла двух улиц, до дома оставалось 700 м, и оттуда ее похитили», — поделился собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что злоумышленники требуют перевести выкуп в криптовалюте.

О похищении девочки стало известно в четверг, 30 ноября. В последний раз школьницу видели 29 ноября, когда ее высадили из автобуса. В городе развернута поисковая операция. Следственный комитет РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело.

Подруга матери пропавшей восьмилетней девочки заявила, что неизвестные похитили ребенка и требуют выкуп 1,5 млн рублей.