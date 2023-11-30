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Второклассницу похитили в Калужской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Калужской области ищут пропавшую второклассницу Злату Липову из города Козельска. Как сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ в четверг, 30 ноября, по факту инцидента возбудили уголовное дело.

Подруга матери пропавшей восьмилетней девочки рассказала «Известиям», что неизвестные заявили о том, что ребенка похитили.

«Ее мама работает, так как она разошлась с мужем. Она приехала домой, а ребенка дома нет. Потом, когда девочку стали искать, пришло SMS, за ребенка попросили выкуп. «Мы просим 1,5 млн рублей» — было написано. Сама симка была неактивна. Кто писал, неизвестно», — сообщила она.

Женщина отметила, что последний раз ребенка видели 29 ноября в районе 15:00, когда школьницу высадили из автобуса.

«По камерам ее видели последний раз катающейся на горке. От горки до дома всего 15 минут идти, Козельск — маленький город», — рассказала подруга семьи.

Она добавила, что муж ее подруги в момент инцидента был в суде по уголовному делу.

«Сейчас его родственников проверяет Следственный комитет. У него только вчера суд был», — сказала она.

Женщина также сообщила, что в настоящее время в городе развернута поисковая операция. Следователи и криминалисты проводят действия, направленные на установление местонахождения девочки.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил, что лично контролирует ход поисков пропавшей восьмилетней девочки. К поискам подключились также волонтеры.

«Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого принимаются», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

В СУ СК РФ сообщили приметы ребенка: рост 132 см, русые волосы, глаза карие. Девочка была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.

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25 октября в Краснодаре нашли живой пропавшую накануне 12-летнюю школьницу. За день до этого девочка самостоятельно ушла из школы и перестала выходить на связь. Как тогда сообщил источник в полиции, девочка отказалась рассказывать, где находилась сутки с момента пропажи.

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