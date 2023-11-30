Пропавшая под Калугой девочка найдена живой

Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка была найдена живой, ее поиски продолжались больше суток. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Поиски 8-летней девочки, пропавшей в Козельске, продолжались больше суток. Как камень с души упал: девочку нашли, с ней всё в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже», — говорится в сообщении.

О похищении девочки стало известно ранее в этот день. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома. Школьница доехала до своей остановки, однако домой дойти не смогла.

Подруга матери пропавшей восьмилетней девочки заявила, что неизвестные требовали выкуп в 1,5 млн рублей.

Источник «Известий» сообщил, что злоумышленники требовали перевести выкуп в криптовалюте.