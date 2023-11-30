Требуют полтора миллиона: под Калугой похитили 8-летнюю девочку

Под Калугой похитили восьмилетнюю девочку. Злата пропала по дороге домой из школы, а затем ее матери написали неизвестные и потребовали за ребенка 1,5 млн рублей. Подробности резонансного преступления выясняли «Известия».

Пропажа ребенка в Козельске

Восьмилетняя Злата Липова пропала в городе Козельске под Калугой в среду, 29 ноября. После обеда девочка выехала из школы на автобусе, но до дома так и не добралась. Мать ребенка Ирина обратилась в полицию.

Сейчас в городе проходят масштабные поиски, в которых участвуют полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители. По Козельску расклеены ориентировки с приметами девочки: рост 132 см, карие глаза, русые волосы, одета в золотистую куртку.

Фото: соцсети Злата Липова

По данным «Известий», маршрут девочки уже проследили по камерам видеонаблюдения. В последний раз она попала на запись, когда вышла из автобуса и каталась с горки в 15 минутах ходьбы от дома.

Ребенка могли похитить

Подруга матери Златы по имени Елена рассказала «Известиям», что девочку могли похитить. В день исчезновения ребенка матери пришло сообщение с требованием выкупа.

— Мама пришла с работы около половины шестого, а Златы не было. Начала ее искать . Два часа спустя пришло сообщение, где у нее потребовали за ребенка 1,5 млн рублей. Пытались звонить, симка была неактивна , — сказала Елена.

Женщина отметила, что Ирина воспитывала дочку одна, потому много работала. По утрам девочка ездила в школу вместе с матерью, но забирать ее было некому. Поэтому Злата добиралась сама на автобусе — остановки возле ее дома не было, поэтому школьнице приходилось каждый раз идти около 1,5 км пешком.

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

По словам Елены, восьмилетняя Злата была достаточно самостоятельной, она никогда не подходила к чужим на улице и вряд ли бы ушла с кем-то посторонним.

Деньги запросили в криптовалюте

По данным источника «Известий», деньги за похищенную Злату потребовали в криптовалюте. При этом автор сказал матери ребенка не обращаться в полицию.

«Ваша девочка Злата у нас. Она будет отпущена в целости и сохранности после того, как вы переведете на счет сумму (…) Деньги нужно перевести в криптовалюте, в следующем сообщении будет указано, как это сделать. В ваших интересах сделать всё быстро», — говорилось в сообщении.

Несмотря на это, мать ребенка сразу написала заявление. В Следственном комитете сообщили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Следователи по особо важным делам и криминалисты проводят следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи девочки и установление ее местонахождения, — говорится на сайте Управления СКР по Калужской области.

Проверяют родственников отца

По одной из версий, к исчезновению Златы могут причастны родственники ее отца. Сейчас их проверяют следователи , рассказала «Известиям» подруга матери девочки Елена.

По ее словам, сам мужчина сейчас находится в местах лишения свободы за кражу. В день, когда пропала девочка, суд вынес ему приговор. Также житель Козельска привлекался к ответственности за мошенничество и угон автомобиля.