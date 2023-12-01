Задержаны подозреваемые в похищении девочки в Калужской области

В Калужской области задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Об этом 1 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что в настоящее время на причастность к преступлению проверяются женщина и трое мужчин. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении сотрудников полиции.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. 30 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с девочкой всё хорошо.

Подруга матери девочки заявила, что неизвестные требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Злата рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам ее отпустили.