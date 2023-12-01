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СК РФ опубликовал видео с похищенной в Калужской области девочкой и подозреваемыми

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет РФ в пятницу, 1 декабря, опубликовал видео с похищенной 8-летней жительницей Козельска и подозреваемыми по этому делу.

В СК РФ сообщили, что по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений» и «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере», следователями СК были задержаны жительница деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний супруг женщины.

По версии следствия, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново.

Однако на следующий день из-за широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, Там похитители высадили ребенка из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.

«В рамках расследования проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, а также в деревне, где ее оставили похитители», — говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

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Ранее в этот день стали известны личности похитителей девочки. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо. Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.

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