Ветеринар назвала симптомы сахарного диабета у животных

Сахарный диабет встречается не только у людей, но и у животных. О том, в чем его причины, у каких животных он бывает и как его заподозрить, «Известиям» 3 декабря рассказала ветеринарный врач-эндокринолог клиники Vet Union Дарья Головко.

«Сахарный диабет у животных проявляется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, возникает вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина и ведет за собой нарушения белкового, жирового и углеводного обмена. Среди домашних питомцев сахарный диабет бывает у собак, кошек, хорьков, грызунов, кроликов, рептилий и птиц. У собак заболевание встречается чаще в возрасте старше пяти лет, обычно — у нестерилизованных самок, особенно если есть лишний вес. Среди кошек заболевание чаще встречается у особей мужского пола старше семи лет, лишний вес — фактор риска. Сахарный диабет встречается у любой породы и у метисов собак и кошек», — сказала она.

Основные симптомы, по словам эксперта, можно заметить, когда животное начинает много пить, часто ходить в туалет, есть, но при этом худеть. Владельцы часто отмечают, что моча становится липкая. Также может быть снижение активности, вялость, ухудшение качества шерстного покрова. У собак часто проявляются признаки диабетической катаракты — зрение ухудшается, глаза мутнеют.

«У человека сахарный диабет классифицируется на первый тип, второй тип и другие виды, аналогично и у кошек и собак. При этом у собак чаще встречается диабет первого типа, когда происходит разрушение бета-клеток островков Лангерганса в поджелудочной железе и инсулин перестает вырабатываться. Кроме того, у собак сахарный диабет может возникнуть после окончания течки, после применения кортикостероидов, вместе с другими эндокринными заболеваниями, при перекармливании, особенно высокоуглеводными кормами, при хроническом панкреатите или во время беременности», — отметила Дарья Головко.

У кошек чаще встречается диабет второго типа, когда возникает инсулинорезистентность, вследствие снижения чувствительности тканей к инсулину. Основные причины — лишний вес, малоподвижность, применение половых гормонов с целью контроля полового цикла, пояснила врач.

«Для профилактики сахарного диабета очень большое значение имеют правильное кормление питомцев и регулярные физические нагрузки. Лишний вес и малоподвижность — факторы развития сахарного диабета. Кроме того, избыток легкоперевариваемых углеводов в рационе, перекармливание также ведет к повышенной выработке инсулина, а значит, может привести к истощению поджелудочной железы и в будущем – к развитию сахарного диабета», — добавила она.

При своевременном обращении сахарный диабет контролируется путем регулярного введения препаратов инсулина, и животное, как и человек с диабетом, может вести полноценную жизнь, подытожила ветеринар.

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