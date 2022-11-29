День домашних животных – 2023: история и традиции праздника

По всему миру 30 ноября отмечают День домашних животных — праздник, посвященный четвероногим членам семьи и объединяющий людей во многих странах. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» рассказывают, как у питомцев появился отдельный праздник и как принято его отмечать.

День домашних животных – 2023: история праздника

Впервые идеи привлечь внимание к заботе о домашних животных с помощью праздника зазвучали еще в 1931 году. Инициативу выдвинули участники Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в Италии. Таким образом активисты рассчитывали напомнить хозяевам животных по всему миру о большой степени ответственности за жизнь «братьев наших меньших».

В России праздник прижился лишь в 2000-х году, когда его активно стал продвигать Международный фонд защиты животных. Теперь торжество активно отмечают зоозащитные сообщества, ветеринары и специалисты по работе с животными.

День домашних животных – 2023: традиции праздника

Праздник преимущественно носит просветительский характер. Неравнодушные к судьбам животных привлекают внимание к проблеме пренебрежения заботой о домашних питомцах и насилия в отношении четвероногих. Чтобы повысить осознанность хозяев животных, специалисты проводят лекции, вебинары и семинары.

В маркетинговых целях используют праздник зоомагазины, объявляя акции, устраивая выставки и приглашая специалистов — к примеру, ветеринаров и кинологов.

В последние годы в России нашла отклик и всемирная акция «Колокольчик», которая проводится в зоопарках. Дети, приглашенные посетить зоопарк, в течение минуты звонят в колокольчики, таким образом привлекая внимание всех к проблемам защиты животных.

В октябре россияне отмечали День работников заповедного дела — праздник специалистов, посвящающих себя охране природы и сохранению ее богатств. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.