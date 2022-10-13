День работников заповедного дела - 2022: история и традиции праздника

В России 14 октября отмечают День работников заповедного дела — людей, которые прилагают усилия для возрождения и сохранения природы. В 2022 году праздник приходится на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательной даты.

День работников заповедного дела – 2022: история праздника

Началом истории заповедного дела в России можно считать 1917 год, когда был создан Баргузинский государственный заповедник. Сейчас на территории страны работает уже более сотни заповедников, занимающих около 27 млн га.

Праздник появился в октябре 1999 года по инициативе директоров государственных природных заповедников, собравшихся на семинар во Владивостоке. Они указали на то, что у работников до сих пор нет собственного профессионального торжества, и в последний день семинара, 14 октября, праздник был учрежден соответствующей резолюцией.

День работников заповедного дела – 2022: традиции праздника

В дату торжества поздравления принимают работники заповедников РФ: как те, что работают с животными, так и те, которые занимаются сохранением флоры. Виновниками торжества становятся также сотрудники национальных парков РФ, ботанических садов, дендрологических парков, памятников природы, заказников.

СМИ по случаю праздника готовят тематические репортажи и публикации, напоминают общественности о значимости заповедного дела для экологии России. Именно благодаря усилиям работников заповедников были спасены многие исчезающие виды животных и растений, сохранены уникальные природные богатства РФ.

Праздник также отмечают в коллективах некоторых экоцентров, организации проводят тематические мероприятия.

8 октября в России отмечали День работников сельского хозяйства, поздравляли аграриев, фермеров и садоводов. Другие праздники осени 2022 года перечислены в специальном календаре «Известий».