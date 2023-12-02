В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Одесской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом 2 декабря рассказал советник главы региональной военной администрации Сергей Братчук.

«В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован», — написал Братчук в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что во время пожара никто не пострадал.

Министерство обороны России пока не комментировало данные сообщения.

Ранее, 29 ноября, издание «Страна.ua» сообщало о серии взрывов в Одессе и Одесской области. За день до этого в регионе также произошли взрывы и объявлялась воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.