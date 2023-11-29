На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе
В Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом вечером в среду, 29 ноября, сообщает «Страна.ua».
«О новом взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в Telegram-канале издания.
Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее, 28 ноября, украинская газета «Думская» сообщила о взрывах в Одесской области. Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.