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На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе и области прогремела серия взрывов
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Фото: соцсети
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В Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом вечером в среду, 29 ноября, сообщает «Страна.ua».

«О новом взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в Telegram-канале издания.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее, 28 ноября, украинская газета «Думская» сообщила о взрывах в Одесской области. Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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