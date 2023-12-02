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Лавров призвал иностранную журналистку не искажать его заявление об ОБСЕ

Лавров попросил немецкую журналистку не искажать его слова об ОБСЕ
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Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, прошедшей 1 декабря, попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) не искажать его слова об организации.

В ходе пресс-конференции глава российского МИДа подчеркнул, что ему безразличен итог состоявшегося в Скопье саммита. Однако, задавая министру вопрос об этом заявлении, журналистка DW изменила смысл слов Лаврова, сказав, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <...> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», ― приводит слова Лаврова официальный портал МИД России.

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До этого Лавров по итогам участия в министерской встрече ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.

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