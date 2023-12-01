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Подорвавший ж/д пути под Рязанью мужчина рассказал подробности подготовки теракта

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Фото: СК РФ
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Подозреваемый в осуществлении теракта в Рязанской области мужчина 1988 года рождения сообщил подробности подготовке к подрыву путей. Видео с заявлениями молодого человека в пятницу, 1 декабря, опубликовал Следственный комитет в своем Telegram-канале.

«Следователи Западного МСУТ СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России продолжают проводить следственные действия по уголовному делу о совершении террористического акта в Рязанской области», — сообщили в ведомстве.

Молодой человек сообщил, что к месту преступления со снаряженным рюкзаком он приехал на велосипеде. Задержанный также показал правоохранителям, откуда именно и по какой дороге он добирался до места подрыва.

«После того как я установил два СВУ (самодельных взрывных устройства. — Ред.) и видеокамеру, я начал отдаляться от места установки. <…> Когда поезд оказался в поле зрения камеры, я осуществил подрыв», — заявил задержанный.

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О задержании гражданина России и Италии, подозреваемого в осуществлении теракта в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, стало известно ранее в этот день. На допросе задержанный признал вину и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле.

По версии следствия, 11 ноября, подозреваемый подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли с рельсов 19 вагонов и опрокинулись 15. Сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

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