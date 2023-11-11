В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное – Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет.

На место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбная, Воскресенск, Рязань для ликвидации последствий схода, добавили в МЖД. Также создан штаб для координаций действий.

Ситуация не влияет на движение пассажирских и пригородных поездов.

Ранее, 3 ноября, в Кемеровской области в результате столкновения легкового авто с грузовым поездом у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.