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В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области

МЖД: 19 вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное – Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет.

На место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбная, Воскресенск, Рязань для ликвидации последствий схода, добавили в МЖД. Также создан штаб для координаций действий.

Ситуация не влияет на движение пассажирских и пригородных поездов.

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