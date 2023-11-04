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В Кузбассе при столкновении автомобиля с грузовым поездом два вагона сошли с рельсов

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Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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В результате столкновения легкового авто с грузовым поездом у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Об этом 3 ноября сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в 21:00 (17:00 мск) в пятницу, 3 ноября, на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном неподалеку от станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области.

Выехавший на запрещающий сигнал семафора легковой автомобиль столкнулся с грузовым составом, из-за чего два порожних вагона сошли с рельсов. В прокуратуре уточняют, что вагоны не перевернулись.

Информацию о пострадавших правоохранители не сообщают.

«Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта», ― сказано в заявлении прокуратуры в Telegram-канале.

Ранее, 4 октября, один человек пострадал в результате столкновения самосвала «КамАЗ» с тепловозом в Республике Башкортостан. Водителя грузовика госпитализировали с различными травмами, шесть из 16 вагонов грузового состава сошли с рельсов.

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