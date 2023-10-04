В Башкирии водитель пострадал в результате столкновения «КамАЗа» с тепловозом
Один человек пострадал в результате столкновения самосвала «КамАЗ» с тепловозом в Республике Башкортостан. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МВД России «МВД Медиа».
Инцидент произошел в районе 20:00 (18:00 мск) на 1-м км автодороги Благовещенск – Ильино-Поляна. 37-летний водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, в результате чего произошло столкновения грузового авто и тепловоза.
По информации правоохранителей, водитель самосвала госпитализирован с различными травмами. Кроме того, шесть и 16 вагонов грузового состава сошли с рельсов.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются подробности ДТП.
Ранее, 1 августа, маневровый поезд столкнулся с грузовиком в Большечерниговском районе Самарской области. Водитель грузовика погиб. После столкновения поезд сошел с рельсов.