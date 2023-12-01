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Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева

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Фото: СК РФ
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Силовики задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, на допросе он признал вину. Об этом 1 декабря сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин России и Италии, житель Рязани, 1988 г.р., причастный к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в Рязанской области», — сказано в сообщении.

Задержанный признался, что в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле, затем он прошел диверсионную подготовку в Латвии «при непосредственном участии латвийских спецслужб», а в марте вернулся в Рязань.

По данным ФСБ, 20 июля по заданию украинского куратора мужчина изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием атаковал военный аэродром «Дягилево».

Затем 11 ноября он, по версии следствия, подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли 19 вагонов и опрокинулись 15.

В ходе следственных действий у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, на которых были фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях.

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