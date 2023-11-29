ФСБ задержала планировавшего взорвать военкомат в Воронеже агента ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала планировавшего взорвать военкомат в Воронеже агента украинских террористов. Об этом 29 ноября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что удалось предотвратить теракт на стадии подготовки.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства задержанного. Обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, в гаджетах найдена интернет-переписка с вербовщиками, изобличающая преступную деятельность злоумышленника.

«Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств», — добавили в ФСБ.

Задержанный арестован, ведется следствие.

Днем ранее стало известно, что в аэропорту Кемерово был задержан местный житель, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задержанный приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).