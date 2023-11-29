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В аэропорту Кемерова задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину

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Фото: РЕН ТВ
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Местный житель, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был задержан оперативниками в аэропорту Кемерова, о чем стало известно 29 ноября. По сообщению регионального управления ФСБ, задержанный уже приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на Украину.

«В городе Кемерове задержан житель региона, обвиняемый в государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации», — сказано в сообщении управления ФСБ по Кемеровской области.

В отношении 36-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Пресс-служба Центрального районного суда Кемерова уточнила в заявлении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», что задержанный будет находиться под стражей два месяца.

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Ранее, 27 ноября, сотрудники ФСБ в Самаре пресекли деятельность пособницы украинских спецслужб. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

В начале ноября ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о госизмене (275 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

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