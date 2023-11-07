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Житель ДНР задержан по подозрению в передаче секретных сведений Киеву

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Житель Донецкой Народной Республики (ДНР) был задержан по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Об этом 7 ноября сообщили в управлении ФСБ России по региону.

В ведомстве отметили, что задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и другой секретной информации. Для поддержания связи с украинскими правоохранительными органами, включая сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого и позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди военнослужащих армии РФ, добавили в управлении.

«Их (СБУ. — Ред.) цель — это давить людей, так как они ведут свою работу оперативную, будем так говорить. Это всё поставлено на точке обмана. Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя. Потому что, во-первых, то, что обманывают, — это одно. Унижают — это второе. Угрожают постоянно это третье. Ну подумайте, это не люди. Они не из людского теста сделаны. Они через любого переступят, не глядя ни на что», — рассказал задержанный об органах украинской службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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Ранее, 15 сентября, сообщалось, что в Ярославле задержали двух подростков 2005 года рождения, планировавших по заданию Киева поджечь телекоммуникационную вышку в городе. На допросе стало известно, что они планировали поджечь вышку по заданию представителей Украины.

5 сентября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании жителя Кубани, завербовавшегося в украинские войска, при попытке выехать на Украину. Возбуждено уголовное дело по факту госизмены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России).

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