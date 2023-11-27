ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене

Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации в городе Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб, задержана подозреваемая в госизмене местная жительница. Об этом 27 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По ее данным, женщина склоняла российских военных к переходу на сторону противника.

«Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ», — добавили в спецслужбе.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

Ранее в ноябре ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

5 сентября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании жителя Кубани, завербовавшегося в украинские войска, при попытке выехать на Украину. Возбуждено уголовное дело по факту госизмены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России).