Как проверить налоговую задолженность и что будет, если ее не оплатить

Первый день зимы — традиционно последняя дата, когда необходимо оплатить имущественный, земельный и транспортные налоги. Уже со 2 декабря неплательщикам начнут начислять пени. Как проверить и погасить налоговую задолженность и что будет, если не внести оплату вовремя, рассказывают «Известия».

Какие налоги и когда платить

Помимо налогов на имущество россияне также обязаны заплатить налог на прибыль от сдачи или продажи жилья, если в течение года они приобрели или сдавали в аренду жилое помещение. Причем налогом облагается не только сумма арендной платы, но и коммунальные платежи, кроме счетчиков, если их оплачивают арендаторы.

Также налогом облагаются большинство других доходов, например гонорары за подработки и проценты по вкладам. Информация обо всех доходах физических лиц за прошедший год указывается в декларации 3-НДФЛ. Подать декларацию в налоговую и оплатить налоги нужно до 1 декабря.

При этом налог не надо платить при продаже имущества, минимальный срок владения которым составлял три года. Сюда относятся транспортные средства, гаражи и полученная в дар или наследство недвижимость. Доходы семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, полученные от продажи жилья, тоже не декларируются. От налога также освобождаются социальные пособия, пенсии, стипендии, помощь от благотворительных организаций, профсоюзные и иные выплаты.

Вся информация о сроках уплаты налогов и сборов содержится в ст. 57 Налогового кодекса. Если остаются сомнения, какие налоги платить, а какие нет, можно позвонить на горячую линию Федеральной налоговой службы (ФНС). Специалисты разъяснят правила в каждом отдельном случае.

Как проверить и оплатить налоговую задолженность

Самый удобный и надежный способ узнать о наличии задолженности — личный кабинет на портале ФНС. Получить к нему доступ можно в отделении налоговой службы, через учетную запись на портале «Госуслуги» или с помощью электронной подписи.

Там же можно и уплатить налоги. Кроме этого, налоги можно перечислить в банке по реквизитам платежа или с помощью QR-кода, размещенного на уведомлении.

С января 2023 года у налогоплательщика появилась еще одна возможность уплатить налоги — через Единый налоговый счет (ЕНС). Он автоматически открывается для всех, кто зарегистрирован в ФНС и получил ИНН. Это нововведение призвано упростить взаимодействие россиян с налоговыми органами. Налогоплательщику нужно просто внести средства, а налоговая сама спишет деньги в счет текущих платежей.

Чтобы всегда быть в курсе налоговых начислений и не пропустить платеж, достаточно настроить уведомления на портале либо в мобильном приложении «Госуслуги» или скачать приложение «Мой налог».

Что будет за неуплату налоговой задолженности

Оплата налогов относится к обязательным платежам. Если не заплатить их вовремя, то ежедневно налоговая задолженность будет расти за счет начисления пеней в размере 1/300 ставки Центробанка.

Кроме того, если налогоплательщик не внесет плату в срок, ему могут начислить штраф в 20% от неуплаченной суммы. За умышленную неуплату он будет в два раза больше — 40%.

Следующей мерой может стать взыскание задолженности за счет доходов должника. В частности, налоговая может направить исполнительный документ в банк, в котором открыт счета неплательщика, или на работу для взыскания средств за счет заработной платы и других периодических начислений.

Также могут быть установлены ограничение на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, земельными участками и недвижимым имуществом должника. А в конечном итоге — обращение в суд и возбуждение уголовного дела за неуплату налогов.

Ранее «Известия» писали, что уголовные дела по налоговым преступлениям будут закрывать после уплаты штрафов и пеней.