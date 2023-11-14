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Юрист напомнил о необходимости уплатить имущественный налог до 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей_Майшев
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До 1 декабря российским владельцам имущества необходимо уплатить имущественный налог. Об этом 13 ноября сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам юриста, в случае неуплаты налога в срок, начиная со 2 декабря налогоплательщику начнут начислять пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Также за неуплату имущественного налога с владельца имущества могут взыскать штраф, который составляет 20% от суммы пошлины.

Кроме того, Виноградов предупредил, что налоговая вправе начислить 40% от недоимки, если выяснится, что налог не оплачен или умышленно занижен.

Юрист отметил, что налог на имущество обязаны платить владельцы квартир, частных домов, комнат, машиномест, гаражей и объектов незавершенного строительства. При этом базовая ставка налога рассчитывается в зависимости от вида объекта налогообложения.

«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 млн рассчитывается по ставке 2%. На остальные объекты — 0,5%», ― объяснил эксперт агентству «Прайм».

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Ранее, 3 ноября, стало известно, что в январе–сентябре этого года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в такой же период годом ранее.

К концу сентября 2023-го общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 200 млрд рублей. В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

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