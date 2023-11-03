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Число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В январе–сентябре этого года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в такой же период годом ранее, сообщили «Известиям» в ФССП.

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К концу сентября 2023-го общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 200 млрд рублей. В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

Согласно актуальным данным ЦБ, в России по итогам первого полугодия 2023-го оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек. За год их число увеличилось на 2 млн.

«Если говорить о стадиях исполнительного производства, то мы здесь можем отметить тенденцию к росту в объемах, сопоставимых с данными ФССП», — рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Количество неплательщиков увеличивается на фоне роста цен, опережающего повышение доходов граждан, уверен замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, также важный фактор — удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

А что долгу: число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн

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