А что долгу: число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн

Больше 21 млн россиян стали неплательщиками по кредитам . Такие данные «Известиям» предоставили в ФССП. К концу III квартала показатель подскочил почти на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн рублей. При этом сейчас в России ссуды имеют 47 млн человек , следует из данных ЦБ. Тенденция объясняется экономической нестабильностью в последние годы и инфляцией, полагают эксперты. Что делать, если просрочка неизбежна, и как ставка влияет на число неплательщиков — в материале «Известий» .

Насколько выросло число неплательщиков

В январе–сентябре этого года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков . Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее, сообщили «Известиям» в ФССП. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков по кредитам, 2021-го — 14,1 млн, 2022-го — 17,3 млн.

К концу сентября 2023-го общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей . Этот показатель за год вырос на 200 млрд рублей. В аналогичном периоде 2022-го в сопоставлении с январем–сентябрем 2021-го было увеличение лишь на 100 млрд, до 2,6 трлн рублей, указано в данных ФССП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации службы, на начало октября этого года наибольшее количество должников проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях.

В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность . Кроме того, на показатели существенно влияет наличие в отношении одного неплательщика нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед финорганизациями, но и жилищно-коммунальными хозяйствами, а также первоочередных социально значимых сборов в виде алиментов и других платежей.

«Известия» спросили крупные банки об увеличении количества требований по возврату задолженности через суд. В УБРиР сказали, что за последние полтора года динамика долгов, вышедших на просрочку, остается стабильной, резких изменений нет . Обычно рост числа должников — физических лиц связан с кризисными ситуациями. Например, во время пандемии коронавируса, когда заемщикам была оказана поддержка в виде кредитных каникул, добавили в финансовой организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если говорить о стадиях исполнительного производства, то мы здесь можем отметить тенденцию к росту в объемах, сопоставимых с данными ФССП , — рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. — Судебная стадия — это долг от 180 дней и выше, а с момента прекращения исполнения обязательств до взыскания через службу проходит около одного года.

Эксперт отметил, что «Сбер» как и ранее нацелен на урегулирование долга. Для этого у банка есть разные инструменты — клиент может воспользоваться или кредитными каникулами, или реструктуризацией. Или же, если у клиента обязательства в разных организациях, то может предложить ему комплексное урегулирование, выступив оператором при взаимодействии с другими игроками.

Почему в РФ растет число закредитованных граждан

Количество неплательщиков увеличивается на фоне роста цен, опережающего повышение доходов граждан , уверен замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, также важный фактор — удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки. Многие заемщики для погашения ранее взятых ссуд используют новые . По сути — перекредитовываются, что позволяет им удлинять срок своих обязательств и не допускать просрочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако сейчас, когда уровень ставок существенно вырос, такой инструмент во многом ограничен либо приводит к существенному увеличению ежемесячного платежа и повышает риск неисполнения , отметил он. За последние несколько месяцев ЦБ поднял ключевую ставку вдвое (с 7,5 до 15%), а полная стоимость кредитов превысила 25%, писали ранее «Известия».

Согласно актуальным данным ЦБ, в России по итогам первого полугодия 2023-го оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек . За год их число увеличилось на 2 млн. В основном растет количество заемщиков с тремя и более ссудами (сейчас их 11,2 млн человек). «Известия» направили запрос в регулятор.

С начала 2023 года наблюдается заметное увеличение долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста кредитных портфелей , считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом Банк России отмечает, что прирост происходит в том числе за счет ухудшения стандартов выдачи займов, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 октября объем кредитов россиян достиг 30,8 трлн рублей, увеличившись только с начала года на 5 трлн . По оценкам НАПКА, на конец августа 2023-го количество должников, у которых уже возникли проблемы с обслуживанием кредита или займа и они оказались на грани выхода на просрочку, варьируется в пределах 8–9 млн.

Что делать, если человек просрочил кредит

Наряду с непростой экономической ситуацией и удорожанием кредитов на рост числа неплательщиков влияет и уровень финансовой грамотности граждан, которые берут займы, не полностью осознавая последствия , уверен основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко. При взаимодействии с судебными приставами важно не игнорировать их требования и своевременно выполнять все предписания. Возможно, стоит обсудить варианты реструктуризации долга или его погашения в более длительные сроки , добавил он.

Если должник платежеспособный, ему стоит либо добровольно погасить задолженность, либо договориться с кредитором о рассрочке/реструктуризации, советует и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он отметил, что также не следует скрывать доходы, выводить активы, распродавать или дарить имущество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если же человек не погасит долг — добровольно или принудительно, то кредиторы смогут требовать признания его банкротом и оспорить действия по выводу или переводу активов, а также добиться того, что суд не освободит заемщика от обязательств по итогам завершения процедуры несостоятельности , — добавил эксперт.