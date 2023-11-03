А что долгу: число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн
Больше 21 млн россиян стали неплательщиками по кредитам. Такие данные «Известиям» предоставили в ФССП. К концу III квартала показатель подскочил почти на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн рублей. При этом сейчас в России ссуды имеют 47 млн человек, следует из данных ЦБ. Тенденция объясняется экономической нестабильностью в последние годы и инфляцией, полагают эксперты. Что делать, если просрочка неизбежна, и как ставка влияет на число неплательщиков — в материале «Известий».
Насколько выросло число неплательщиков
В январе–сентябре этого года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее, сообщили «Известиям» в ФССП. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков по кредитам, 2021-го — 14,1 млн, 2022-го — 17,3 млн.
К концу сентября 2023-го общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 200 млрд рублей. В аналогичном периоде 2022-го в сопоставлении с январем–сентябрем 2021-го было увеличение лишь на 100 млрд, до 2,6 трлн рублей, указано в данных ФССП.
По информации службы, на начало октября этого года наибольшее количество должников проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях.
В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность. Кроме того, на показатели существенно влияет наличие в отношении одного неплательщика нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед финорганизациями, но и жилищно-коммунальными хозяйствами, а также первоочередных социально значимых сборов в виде алиментов и других платежей.
«Известия» спросили крупные банки об увеличении количества требований по возврату задолженности через суд. В УБРиР сказали, что за последние полтора года динамика долгов, вышедших на просрочку, остается стабильной, резких изменений нет. Обычно рост числа должников — физических лиц связан с кризисными ситуациями. Например, во время пандемии коронавируса, когда заемщикам была оказана поддержка в виде кредитных каникул, добавили в финансовой организации.
— Если говорить о стадиях исполнительного производства, то мы здесь можем отметить тенденцию к росту в объемах, сопоставимых с данными ФССП, — рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. — Судебная стадия — это долг от 180 дней и выше, а с момента прекращения исполнения обязательств до взыскания через службу проходит около одного года.
Эксперт отметил, что «Сбер» как и ранее нацелен на урегулирование долга. Для этого у банка есть разные инструменты — клиент может воспользоваться или кредитными каникулами, или реструктуризацией. Или же, если у клиента обязательства в разных организациях, то может предложить ему комплексное урегулирование, выступив оператором при взаимодействии с другими игроками.
Почему в РФ растет число закредитованных граждан
Количество неплательщиков увеличивается на фоне роста цен, опережающего повышение доходов граждан, уверен замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, также важный фактор — удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки. Многие заемщики для погашения ранее взятых ссуд используют новые. По сути — перекредитовываются, что позволяет им удлинять срок своих обязательств и не допускать просрочки.
Однако сейчас, когда уровень ставок существенно вырос, такой инструмент во многом ограничен либо приводит к существенному увеличению ежемесячного платежа и повышает риск неисполнения, отметил он. За последние несколько месяцев ЦБ поднял ключевую ставку вдвое (с 7,5 до 15%), а полная стоимость кредитов превысила 25%, писали ранее «Известия».
Согласно актуальным данным ЦБ, в России по итогам первого полугодия 2023-го оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек. За год их число увеличилось на 2 млн. В основном растет количество заемщиков с тремя и более ссудами (сейчас их 11,2 млн человек). «Известия» направили запрос в регулятор.
С начала 2023 года наблюдается заметное увеличение долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста кредитных портфелей, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом Банк России отмечает, что прирост происходит в том числе за счет ухудшения стандартов выдачи займов, добавил он.
Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 октября объем кредитов россиян достиг 30,8 трлн рублей, увеличившись только с начала года на 5 трлн. По оценкам НАПКА, на конец августа 2023-го количество должников, у которых уже возникли проблемы с обслуживанием кредита или займа и они оказались на грани выхода на просрочку, варьируется в пределах 8–9 млн.
Что делать, если человек просрочил кредит
Наряду с непростой экономической ситуацией и удорожанием кредитов на рост числа неплательщиков влияет и уровень финансовой грамотности граждан, которые берут займы, не полностью осознавая последствия, уверен основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко. При взаимодействии с судебными приставами важно не игнорировать их требования и своевременно выполнять все предписания. Возможно, стоит обсудить варианты реструктуризации долга или его погашения в более длительные сроки, добавил он.
Если должник платежеспособный, ему стоит либо добровольно погасить задолженность, либо договориться с кредитором о рассрочке/реструктуризации, советует и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он отметил, что также не следует скрывать доходы, выводить активы, распродавать или дарить имущество.
— Если же человек не погасит долг — добровольно или принудительно, то кредиторы смогут требовать признания его банкротом и оспорить действия по выводу или переводу активов, а также добиться того, что суд не освободит заемщика от обязательств по итогам завершения процедуры несостоятельности, — добавил эксперт.
В среднесрочной перспективе уровень неисполнения обязательств будет умеренно расти как минимум до тех пор, пока ключевая ставка не снизится ниже двузначных значений, считает Александр Сараев из «Эксперт РА». Он добавил: кроме того, накапливаемые объемы задолженности также зависят от скорости рассмотрения дел и работы судебных приставов.