Долговая завеса: в России могут запретить деятельность коллекторов

В России могут запретить деятельность коллекторских агентств. Такой законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, направлен на заключение в правительство РФ , выяснили «Известия». В нем также содержится запрет для банков продавать долги своих клиентов третьим лицам, то есть тем же коллекторам. Однако, по мнению ряда экспертов, стоит не запрещать работу «выбивальщиков долгов», а усилить контроль за ними. Еще одна группа парламентариев обратилась в ЦБ с жалобами на то, что коллекторы нередко пытаются повторно взыскивать уже выплаченные кредиты. От Центробанка требуют внедрить алгоритм, который исключит такие случаи.

Двойная оплата

Депутаты Госдумы планируют запретить деятельность организаций, «чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности», то есть коллекторских агентств. Такой законопроект группа депутатов от ЛДПР направила на заключение в правительство РФ. Кроме прочего, документ предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Более половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов, из них свыше 30% тратят на обслуживание долга большую часть своих ежемесячных доходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»). Не менее 8,6 млн граждан России являются неплательщиками, следует из документа. Там же приводятся данные о том, что в стране официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств.

Несмотря на то что в 2016 году был принят закон, запрещающий шантаж, личные угрозы и использование автодозвона, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, говорится в пояснительной записке.

«Кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, оставаясь в рамках правового поля», — уверены авторы законопроекта.

Законопроект поступил в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Повторные взыскания

Зачастую коллекторы пытаются взыскать с граждан задолженность повторно, говорится в обращении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Центробанк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— За последнее время мы зафиксировали сразу несколько обращений, когда с граждан взыскивают долги, которые они давно погасили, — сказал Александра Аксененко. — Восстанавливать справедливость приходится через обращения в суды.

Парламентарии предлагают ЦБ «сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа». В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что письмо получено и будет рассмотрено «в установленном порядке».

Как отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, право банка продавать задолженности прописано в статье 44 ГПК РФ.

— Инициатива по запрету продажи задолженности обезопасит граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, от беспредела коллекторов, — считает он. — Были случаи, когда долг, например, в 1 млн, не получалось взыскать через законные механизмы, тогда его продавали коллекторам за 50 тыс. и взыскивали уже через насилие и шантаж.

Рынок банковской переуступки прав прозрачен, скоординирован и имеет свои стандарты, заявили «Известиям» в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Логичнее в случае «задвоения» наказывать «не добросовестного покупателя, а недобросовестного продавца, который продает уже оплаченную задолженность», полагают там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также в ассоциации отметили, что заявления о запрете деятельности по взысканию появляются регулярно.

Например, еще в январе 2020 году группа депутатов пыталась внести в ГД проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». Но тогда документ был отклонен профильным комитетом парламента.

— Если прекратить работать с просроченной задолженностью, вырастет нагрузка на бюджет за счет роста судебных исков, — сказали в НАПКА. — Парламентарии ссылаются на психологическое давление со стороны взыскателей как основной фактор запрета. Однако к категории психологическое давление в целом по рынку можно отнести не более 15% обращений.

Цивилизованные методы

Коллекторские агентства допускают множество нарушений, в том числе передают номера должников мошенникам, сказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Институт коллекторов пришел в Россию с Запада, но там многие проблемы уже проработаны, — отметил он. — За рубежом коллекторская деятельность представляет собой юридическую работу по возврату долгов: претензии, судебная работа, реструктуризация и санация долгов. В России же чаще используются не юридические, а другие способы, не всегда законные.

По мнению руководителя компании Itleaders Егора Клопенко, несогласованность действий между банками и коллекторами действительно есть, но в этом случае логичнее не запрещать деятельность коллекторов, а синхронизировать кредитные долги и усилить контроль в этой сфере.

Порядок в отрасли лучше наводить в плоскости цивилизованного взыскания, согласился с ним адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

— Государству лучше усилить контроль за профессиональными сборщиками долгов, сделать их работу максимально прозрачной и жестко реагировать на злоупотребления и нарушения закона, — уверен юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Справка «Известий» 10 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы для коллекторов и сотрудников банков за незаконные действия по возврату долгов. Кроме внушительного срока им может грозить и штраф — до 5 млн рублей. До принятия этого закона ответственность коллекторов была вписана только в КоАП: частное лицо за незаконные действия по возврату долгов могло получить лишь до 50 тыс. рублей штрафа, юрлицо — до 500 тыс. Теперь же, если коллектор будет угрожать должнику, шантажировать его или повредит его имущество (но при этом его действия не будут представлять опасности для здоровья), санкция составит до 500 тыс. рублей штрафа и до трех лет лишения свободы. Если эти же действия совершит группа лиц, срок заключения увеличится до семи лет, а штраф — до 1 млн рублей. Самое суровое наказание грозит взыскателям, которые будут «выбивать» деньги в составе организованной группы и нанесут серьезный ущерб здоровью должника. В этом случае им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 5 млн рублей.

В первую очередь стоит ограничить максимальный размер ставки по кредитам и более серьезно регулировать деятельности микрофинансовых организаций, отметил и член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.