Выбили себе срок: за клевету на должника коллектора смогут посадить

Госдума в конце июня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовную ответственность для коллекторов-нарушителей. Насколько эффективным будет механизм сдерживания для недобросовестных собирателей долгов, «Известиям» рассказали юристы.

Персональная статья

Законопроект, дополняющий Уголовный кодекс положениями об ответственности для коллекторов за грубое нарушение прав должников, был одобрен нижней палатой российского парламента 27 июня. Изменения предусматривают введение статьи 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» в УК РФ.

Ответственность для «выбивателя долгов» будет наступать за совершение действий, «сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества» . Кроме того, коллектор может оказаться под следствием за угрозу распространения (или распространение) «заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство» пострадавшего или его родственников . Наказание по первой части статьи предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (или в размере зарплаты осужденного от одного до трех лет), принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Осужденного могут лишить права трудоустраиваться на определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае если подобного рода незаконные действия сопровождаются «не опасным для жизни» насилием, уничтожением имущества или совершены в составе группы (по предварительному сговору), наказание будет более суровым: от трех до семи лет колонии со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей (либо в размере дохода осужденного от двух до четырех лет).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Самые жесткие санкции ожидают коллекторов, действовавших в составе организованной преступной группы, применявших насилие, опасное для жизни, и причинивших ущерб в особо крупном размере — от пяти до 10 лет заключения со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей (или дохода осужденного от трех до пяти лет). Также предусмотрен запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

Одной из причин появления отдельной статьи «для коллектора» послужил тот факт, что привлечение криминализированных взыскателей по статьям об угрозе убийством, клевете, умышленном повреждении имущества и прочим на практике «вызывает затруднения», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Механизм привлечения к административной ответственности собирателей просрочек законотворцы назвали недостаточным и малоэффективным.

Справка «Известий» С 2018 по 2020 год ФССП приняла к рассмотрению свыше 78 тыс. жалоб на нарушения законодательства, регулирующего взыскание задолженностей. С 2019 по 2021 год более 7 тыс. аналогичных жалоб приставы передали в полицию, так как в них содержались признаки преступлений (по данным портала duma.gov.ru).

Коллектор в российских реалиях

Коллекторами в финансовой сфере называют лиц (организации), профессионально специализирующихся на судебном и внесудебном взыскании просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности , рассказывает адвокат, руководитель уголовно-правовой практики Vinder Law Office Максим Маценко.

— Фактически коллектор представляет собой посредника между кредитором и заемщиком, берущего на себя обязательство проводить работу по возврату долга за определенный процент. Нередко сами коллекторы могут выступать в качестве кредитора, когда первоначальный кредитор переуступает право требования по долгу по договору цессии — продает долг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Государство четко определило, на что имеют право коллекторы в процессе возврата долга, считает эксперт.

— Это выразилось в принятии закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№ 230-ФЗ, известный как закон «О коллекторах»).

Полумер не хватило

До сегодняшнего дня законодательством формально было предусмотрено три формы ответственности для нарушителей порядка взаимоотношений между взыскателем и должником: уголовная, административная и гражданско-правовая. Почему же инструменты не заработали в полную силу?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— За нарушения закона «О коллекторах» установлены и применяются меры, закрепленные в КоАП (статьи 14.57, 15.26.1, 15.26.2, 15.38) , — говорит адвокат Маценко. — Но все эти составы влекут административную ответственность только за неправомерные методы взыскания. Также предусмотрена ответственность за незаконное распространение персональных данных граждан (ст. 13.11 КоАП РФ). И только для применения гражданско-правовой ответственности в законе «О коллекторах» создан специальный механизм. Ст. 11, в отличие от мер уголовной и административной ответственности, закрепленных в УК и КоАП, прямо устанавливает правовые основы ответственности кредитора и лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, в отношениях, складывающихся в результате их взаимодействия с должником.

В чем трудность

Привлечение незаконопослушных коллекторов к уголовной ответственности сегодня порождает массу вопросов на практике.

— Коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким, привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно — эти действия совершают физические лица, и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно, — говорит юрист уголовно-правовой практики Денис Лазарчук. — Сейчас их действия подпадают под так называемые общие статьи УК РФ. Например, при совершении соответствующих преступлений сотрудники кредитных организаций и коллекторы могут быть привлечены по ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ («Побои»).

По его словам, вводимая законодателем ст. 172.4 УК РФ является специальной нормой, регламентирующей ответственность коллекторов, применяющих незаконные методы взыскания просроченных задолженностей.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— На мой взгляд, введение в действие данной статьи может способствовать повышению уровня защиты прав и законных интересов физических лиц, а также обеспечит неотвратимость уголовной ответственности за противоправные действия в указанной сфере, — говорит юрист Лазарчук.

Прогнозы в деталях

В последние годы форму закона приобрели многие инициативы в сфере регулирования коллекторской деятельности, и каждая должна была положить конец беспределу недобросовестных коллекторов, но этого не происходило, считает член Ассоциации юристов России, экономист Центра защиты прав добросовестных заемщиков Марина Бибарова-Государева.

— Не стоит ждать чуда на рынке таких услуг и на этот раз. Тем не менее следует признать, что в сфере коллекторских услуг за последнее время ситуация значительно улучшилась. Вместе с тем для коллекторов или предприимчивых граждан, которые занимаются в прямом смысле слова выбиванием долгов, с принятием этого закона жизнь может заиграть новыми красками.

Так, если ранее гражданин с целью возврата долга специально или случайно сжег бы должнику квартиру, то он мог бы лишиться свободы до двух лет или вовсе отделаться штрафом до 40 тыс. рублей. Новый закон предполагает лишать таких свободы на срок до семи лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Заслуживает одобрения и инициатива привлекать к уголовной ответственности за угрозу распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких. Причем и в этом случае ответственность не менее ощутимая — до пяти лет лишения свободы.

Говорить об эффективности принятого закона пока преждевременно, это будет понятно после формирования практики, считает юрист.

— Надеюсь, что правоохранители не станут пренебрегать новыми составами в пользу уже привычных. Иначе мы рискуем так и не узнать, насколько новая ответственность смогла дисциплинировать коллекторов, — говорит Бибарова-Государева.

По мнению адвоката Максима Маценко, после рассмотрения проекта Госдумой, учитывая практику работы российских законодателей, с высокой долей вероятности документ будет принят без существенных изменений.