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Был бы долг: юрист рассказала об ошибках судебных приставов

В Генпрокуратуре заявили о снижении числа неправомерных взысканий с тезок заемщиков
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Ошибочных взысканий с однофамильцев должников заметно поубавилось, сообщили в Генпрокуратуре России по итогам второй половины минувшего года. Однако по-прежнему происходят случаи, когда законопослушный плательщик вынужден доказывать в инстанциях, что произошла ошибка, и возвращать честно заработанные средства. Примечательно, что в большинстве случаев речь идет о невнимательности чиновников и формальном подходе к работе. Юристы рассказали «Известиям», как эффективно отстаивать свои права и привлечь к ответу виновника.

Меньше ошибок

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Генпрокуратура в рамках работы по «исключению случаев ошибочной идентификации граждан в качестве должников» восстановила права 1200 человек и помогла вернуть им 12,4 млн рублей, незаконно изъятых приставами, говорится в сообщении надзорного ведомства. В ведомстве отметили, что меры по восстановлению прав граждан приставами не всегда принимаются своевременно, поэтому они и обращаются в органы прокуратуры.

«В результате принятых мер во втором полугодии прошлого года наметилась тенденция к снижению ошибочного указания граждан со схожими персональными данными в качестве должников. Количество поступающих в органы прокуратуры жалоб «двойников» снизилось практически в два раза (с более чем 900 жалоб до более чем 430)», — сообщает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры.

Был бы долг
Приставы
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Ранее в июле по инициативе Генпрокуратуры внесли поправки в закон «Об исполнительном производстве». Заработал новый порядок, предусматривающий указание в документах номера СНИЛС, ИНН, водительского удостоверения и паспортных данных. Также ведомство добилось автоматизации процедуры принятия решений и направления информации.

Беда с этими тезками

Но ошибки продолжаются случаться в самое неподходящее время. Прямо перед Новым годом в прессу попала история москвича, с которого взыскали 90 тыс. рублей по ошибке. Вся вина мужчины заключалась в том, что он полный тезка настоящего должника и родился с ним в один день, месяц и год. Приставы попросту поленились проверить дополнительные реквизиты.

Из-за подобной путаницы пострадал военный пенсионер из Новосибирской области. Он не справился с ипотечными платежами за купленную квартиру по причине внезапной утраты трудоспособности супруги из-за болезни, после чего жилище было продано с молотка за 15 млн рублей, пишет местное издание «Прецедент». Из них 850 тыc. пошли на погашение платежей, больше 100 тыс. — на судебные издержки, а оставшиеся деньги приставы должны были перевести на счет незадачливого ипотечника.

Был бы долг
Приставы
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Но средства ушли на счет однофамильца в Белгородской области. Мужчина сразу забил тревогу, но в искитимском отделе судебных приставов к его проблеме отнеслись, мягко говоря, равнодушно. Он десять месяцев тщетно обивал пороги инстанций. Ему пыталась помочь местная прокуратура, но вернуть свои деньги удалось лишь в судебном порядке. Процедура возврата оказалась элементарной — средства на счету однофамильца лежали нетронутыми. Теперь пенсионер намерен взыскать с исполнителей моральный ущерб.

Счет в пользу системы

Опыт показывает, что ошибки пристава, как и у кассира в магазине, чаще всего не в пользу «клиента». Специально для «Известий» юрист Татьяна Соколова, опираясь на собственную практику, рассказала о трех типичных ситуациях, когда судебные исполнители пытаются взыскать с гражданина чужой долг или необоснованно удерживают суммы по ошибке. Долг за «двойника» — лишь одна из них.

— Если у разных людей совпадают данные, то система принудительного исполнения судебных актов вполне может принять двух людей за одного и того же. Денежные средства будут списаны со счета, придется разбираться и доказывать отсутствие долга, ждать возврат. Не так давно были приняты изменения в законодательство, чтоб такие ситуации не повторялись, — говорит юрист.

Еще одна типичная история — когда взыскали лишнее.

Будем дальше жить
Приставы
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— Был долг 100 тыс. рублей по судебному приказу за коммунальные услуги, а в квартире должник не проживал, но имел долю в собственности, о долге не знал. Средства были списаны со вклада в банке, помимо долга, удержали исполнительский сбор. Спустя несколько дней с банковской карты списывается еще 25 тыс. рублей. Обычно достаточно написать заявление на возврат излишне взысканной суммы, но иногда доходит до судебного разбирательства, — рассказывает Соколова.

Нередко приставы ошибаются, опять же не в пользу должника, при расчете исполнительского сбора за выходные и праздничные дни.

— Если гражданин в установленный срок (обычно пять дней) не производит оплату, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании штрафной санкции в виде исполнительского сбора — 7%, но не менее тысячи рублей. Выходные (не рабочие) дни в этот срок не включаются. Очень часто происходят ситуации, когда при расчете срока для взыскания исполнительского сбора не учитывают выходные. Должнику приходится доказывать, что он исполнил свое обязательство в срок, а судебный пристав-исполнитель неверно произвел расчет сроков для вынесения постановления. Такой незаконный исполнительский сбор я рекомендую оплачивать, а уже после оплаты обжаловать и возвращать, — отмечает юрист.

Был бы долг
ФССП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще один распространенный сбой в системе взыскания связан с ситуациями, когда интересующее приставов имущество должника меняет владельца. Длительных судебных тяжб стоило жителю Кузбасса снять ограничения со своей иномарки, купленной у неплательщика алиментов, пишет vse42.ru. Причем на момент сделки никаких долгов у продавца не было. Сибиряк не сумел сразу поставить на учет свою новую машину из-за ДТП. Когда же он после ремонта приехал ставить авто на учет, то узнал, что все операции с автомобилем запрещены. За время ремонта прежний владелец накопил долгов по алиментам, налогам и штрафам.

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— Позже выяснилось, что судебные приставы-исполнители из Красноярска действительно накладывали арест на автомобиль уже после его продажи новому собственнику, не убедившись, что транспортное средство бывшему хозяину не принадлежит, — сказали изданию в Мариинском горсуде. Лишь к декабрю через суд кемеровчанин смог добиться снятия ареста.

Работа над ошибками

Чтобы быстро и эффективно решить проблему с чужим долгом, юрист рекомендует придерживаться простого алгоритма.

— Шаг первый: обжалование постановления судебного пристава старшему судебному приставу — начальнику отдела. Срок — десять дней. Пропуск срока не препятствует обжалованию, но необходимо обосновать причины позднего обращения. Способы: лично (в письменном виде), по почте, через портал «Госуслуги». Шаг второй: обращение в суд с административным иском по месту совершения исполнительских действий. Срок — десять дней. Чтоб восстановить пропущенный срок, к исковому заявлению рекомендую приложить ходатайство с указанием уважительных причин. Госпошлиной не облагается. Подать в суд можно лично, по почте, через МФЦ или сайт суда в электронном виде, — резюмировала Соколова.

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