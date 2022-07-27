Ни отдать, ни взять: с пенсионеров-должников запретят списывать прожиточный минимум

У граждан с долгами меньше 100 тыс. рублей, которые можно взыскать через работодателей и ПФР, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума . Как выяснили «Известия», такой законопроект внесет 27 июля группа депутатов фракции «Единая Россия». Он позволит устранить пробел, возникший после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки . Авторы инициативы хотят защитить наиболее уязвимые категории граждан — в 2020 году должниками было более 1,3 млн пенсионеров. Инициативу концептуально поддержали в Минюсте и ФССП (их отзывы есть у «Известий»). Эксперты считают инициативу логичной в условиях высокого уровня закредитованности населения.

Ни отдать, ни взять Фото: РИА Новости

По-разному защищены

По информации «Известий», 27 июля группа депутатов фракции «Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «Об исполнительном производстве» . Документом предлагается запретить взыскивать с граждан сумму в размере прожиточного минимума, если их долги не превышают 100 тыс. рублей и в отношении них не ведут исполнительное производство судебные приставы.

Сейчас, согласно законодательству, взыскатель, получив исполнительный документ, может обратиться в службу судебных приставов или в банк, если сумма долга превышает 100 тыс. рублей. Если же она меньше, достаточно получить в упрощенном порядке судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая делает периодические платежи должнику : выдает зарплату, стипендию или пенсию.

Как уточняют авторы законопроекта в пояснительной записке (есть у Известий»), в феврале этого года вступил в силу закон, гарантирующий должникам сохранение доходов в размере прожиточного минимума. Но он касается только тех, у кого взыскание долгов происходит через судебных приставов .

Законопроект предлагает изменения, согласно которым, если взыскатель предъявляет исполнительный документ «в организацию, выплачивающую должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные платежи, указанная организация обязана после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума», говорится в пояснительной записке.

Как уточнил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, таким образом права всех граждан на сохранение прожиточного минимума будут защищены. По ее словам, больше всего в этой ситуации страдают пенсионеры . Более 1,3 млн пожилых граждан, согласно данным ФССП, в 2020 году были должниками в рамках исполнительного производства.

— Именно от этой категории людей было много обращений, их мы и хотим защитить. Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую к бухгалтерию организации, где трудится должник , — отметила депутат.

«Известия» обратились в Пенсионный фонд с просьбой раскрыть статистику взыскания долгов с пенсионеров и рассказать о своем отношении к инициативе.

Справка «Известий» Прожиточный минимум в целом по России в 2022 году составляет 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, у пенсионеров ПМ — 10 277 рублей. В новом законопроекте уточняется, что право на сохранение ПМ не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, или ущерба, причиненного преступлением. Для того чтобы защитить эти средства от списания, должнику потребуется подать заявление в организацию, которая производит ежемесячные выплаты в его адрес.

Концептуально «за»

В официальных отзывах на законопроект, которые имеются в распоряжении «Известий», ФССП и Минюст заявили о концептуальной поддержке инициативы . В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили. «Известия» также направили запрос в Федеральную службу судебных приставов и обратились в пресс-службы банков на предмет поддержки и реализации этой инициативы.

Источники в банковских кругах сообщили «Известиям», что не изучали законопроект и не направляли на него отзывы, так как он касается взыскания долгов, минуя банки, напрямую через работодателя.

Во фракциях ГД «Известиям» сообщили о готовности законопроект поддержать.

— Прожиточный минимум — это та неприкасаемая сумма, которая позволяет человеку сводить концы с концами , обеспечивать себя самым необходимым и не умереть с голоду, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Это минимум, без которого люди жить не могут. Кредиторы, требующие взыскание денег с людей, — небедные , они могут реструктуризировать любой долг и от этого не обеднеют, — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что законопроект востребован с учетом высокой закредитованности населения. По его мнению, с большой долей вероятности Госдума поддержит инициативу.

Как сообщал ЦБ, на 1 января 2022 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда — 10,6%. По данным на май, темпы роста долговой нагрузки практически не замедлились по сравнению с динамикой первого полугодия 2021-го, но с февраля регулятор фиксирует радикальное изменение условий на рынке, влияющих на уровень закредитованности.