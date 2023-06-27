Госдума приняла закон об ответственности за нарушения в работе коллекторов

Госдума в третьем чтении приняла закон, который дополнит Уголовный кодекс (УК) нормой об ответственности для коллекторов за нарушения. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили на сайте думы.

Если действия коллекторов были связаны с угрозой или применением насилия, угрозой или порчей имущества и распространением клеветы, то коллектор может получить уголовное наказание.

За нарушение закона для коллекторов-одиночек предусмотрены в наказание штраф от 300 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если правонарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, то последствия будут серьезней. Правонарушителей могут ждать лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Те же деяния, совершенные организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья или в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.

Ранее, 13 июня, жителю Москвы трое молодых людей сожгли по ошибке входную дверь в квартиру, перепутав адрес должника. Также к ручке сгоревшей двери была привязана граната.