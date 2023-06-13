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Коллекторы ошиблись адресом и подожгли дверь чужой квартиры в Москве

Ирина Волк: коллекторы ошиблись адресом и подожгли дверь чужой квартиры в Москве
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Фото: МВД РФ
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Жителю Москвы трое молодых людей – коллекторов сожгли по ошибке входную дверь в квартиру, перепутав адрес должника. Об этом 13 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на 22-м этаже жилого дома по улице Лобачевского. Также к ручке сгоревшей двери была привязана граната, о чем очевидцы сообщили в полицию.

«По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции, вызваны саперы. Согласно проведенному исследованию, данный предмет является макетом гранаты без взрывателя и опасности не представляет», — цитирует Волк интернет-портал «МВД Медиа».

Подозреваемых задержали в городе Санкт-Петербурге и для проведения следственных действий доставили в столицу.

Установлено, что фигуранты за деньги согласились на предложение малознакомого им мужчины совершить преступление.

«Двое из них, надев перчатки и маски, подложили муляж гранаты и подожгли дверь. При этом они производили видеофиксацию своих действий, а затем отправили снятое видео заказчику», — добавила Волк.

Сообщники пытались напугать владельцев квартиры, но ошиблись адресом. Их координатор, предположительно, действовал из-за границы.

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«Следователем ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — добавила Волк.

Обвиняемые арестованы, следствие ведется.

В мае сообщалось, что за правомерностью звонков и требований коллекторов будут следить судебные приставы. Соответствующий документ одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

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