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Выбил — в тюрьму: за что коллекторам грозит до 10 лет заключения

Подписан закон о уголовном наказании для слишком ретивых сборщиков долгов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов. Теперь они могут получить до десяти лет лишения свободы за угрозы, насилие, уничтожение имущества, шантаж, клевету и другие незаконные действия по возврату долга. Эксперты считают, что закон принят своевременно: долги россиян кредитным организациям растут, а вместе с этим активизируются и коллекторские агентства.

Тысячи жалоб

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы для коллекторов и сотрудников банков за незаконные действия по возврату долгов. Кроме внушительного срока им может грозить и штраф — до 5 млн рублей. Документ вступит в силу через десять дней после официальной публикации.

До настоящего момента ответственность коллекторов была вписана в КоАП: частное лицо за незаконные действия по возврату долгов могло получить лишь до 50 тыс. рублей штрафа, юрлицо — до 500 тыс. Уголовная же ответственность за незаконные действия коллекторов наступала, только если их последствия подпадали под действие других статей УК.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Административные меры «являются недостаточными и малоэффективными», указывали авторы законопроекта в пояснительной записке к нему, когда вносили в Госдуму в июне 2022 года. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ноябре того же года сообщил, что причина его появления — огромное количество жалоб граждан на незаконные действия по возврату просроченной задолженности.

— До 30 тыс. таких обращений получает ФССП России ежегодно, — заявлял он.

Невежливый коллектор

Теперь строгость наказания будет напрямую зависеть от действий коллектора. Если он будет угрожать должнику, шантажировать или повредит его имущество (но при этом его действия не будут представлять опасности для здоровья «жертвы»), санкция составит до 500 тыс. рублей штрафа и до трех лет лишения свободы. Если эти же действия совершит группа лиц, срок заключения увеличится до семи лет, а штраф — до 1 млн рублей.

Самое суровое наказание грозит взыскателям, которые будут «выбивать» деньги в составе организованной группы и нанесут серьезный ущерб здоровью должника. В этом случае им грозит лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до 5 млн рублей.

коллектор долг банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре, за первые пять месяцев 2023 года выявлены многочисленные факты несоблюдения коллекторскими агентствами правил взаимодействия с должниками. Так, только после вмешательства прокурора в Нижегородской области подобную организацию исключили из госреестра, несмотря на то что ее сотрудники неоднократно привлекались к административной ответственности. В Белгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской областях, Санкт-Петербурге выявлялась передача третьим лицам сведений о просроченной задолженности и о ее взыскании без согласия должников.

«В Самарской области пресечена незаконная передача информации о заемщиках третьим лицам, попытки воздействия на родственников и знакомых должников, сведения о которых в договорах займа отсутствуют», — сообщили в надзорном ведомстве. Там также рассказали, что по материалам прокурорской проверки в Ульяновске было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении лиц, распространивших в соцсетях недостоверные сообщения об оказании интимных услуг мужчиной, который не оплатил микрозаймы.

Статья найдется

Меры против недобросовестных коллекторов в УК можно было найти и не вводя новый закон, заявили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Поправки в УК ничего не изменят на рынке коллекторских услуг, считает и генеральный директор микрофинансовой компании «Честное слово» Андрей Петков.

— Лозунг «коллекторов за решетку» — очень звучный, солидный, жесткий: понятно, почему его приняли, — сказал он «Известиям». — Но УК РФ запрещает насилие для всех граждан, нет никакого смысла отдельно уточнять, что коллекторам тоже нужно его соблюдать. Поэтому для легального бизнеса ничего глобально не изменится.

По данным ЦБ на 1 мая 2023 года, совокупные долги россиян перед кредитными организациями составили 30,22 трлн рублей. При том, что месяцем ранее — по итогам I квартала — эта цифра равнялась 27,8 трлн.

— Вопрос задолженности будет не просто присутствовать на повестке дня, а вероятно, и обостряться. Поэтому и работы у коллекторов станет не меньше. С учетом этого дальнейшее регулирование данной сферы деятельности весьма кстати, — заявил «Известиям» партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

ук кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С 2016 года, когда ответственность коллекторов внесли в КоАП, «в указанной сфере началась упорядоченность», полагает он.

— Принципы работы в этой сфере уже сложились, а нововведение будет скорее превентивной мерой, нежели репрессивной, — считает Артем Яблоков. — Критического роста уголовных дел по новой статье среди официальных коллекторов не ожидается.

Практика «черных» коллекторов более актуальна для микрокредитных организаций и фирм, которые скупают просроченные задолженности у банков, указал адвокат Рафаэль Данельян.

— Однако на практике наверняка возникнут те же проблемы в вопросах доказывания, которые существовали до обобщения разных составов в одну специальную статью, — сказал он.

Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Борис Золотухин полагает, что закон принят своевременно. По его словам, возвращение долгов кредиторами в порядке искового производства занимает много времени и довольно затратно, поэтому коллекторские организации стали весьма популярны.

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