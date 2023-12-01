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РФ вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. Об этом говорят опрошенные «Известиями» участники рынка и аналитики. Так, в январе–ноябре было реализовано около 27 млн аппаратов (чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году), рассказывает источник, близкий к одной из крупных федеральных сетей по продаже электроники.

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О рекордных продажах смартфонов в этом году говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, но он оперирует иными цифрами (эти данные включают, в частности, «серый» ввоз аппаратов). Эксперт считает, что к началу декабря в РФ было ввезено 31,5 млн смартфонов — столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году. В декабре в России может быть продано еще 2–2,5 млн аппаратов: если этот прогноз сбудется, то в РФ будет продано 33,5–34 млн смартфонов, — больше, чем когда бы то ни было, утверждает Эльдар Муртазин.

Информацию о том, что в 2023 году продажи смартфонов в России стали самыми высокими с 2021 года, подтвердили в МТС. Так, за 11 месяцев 2023 года на отечественном рынке этих гаджетов было реализовано 27 млн устройств. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 21 млн, в 2021 году — 26 млн, уточнили в компании.

«Очевидно, что прошлогоднее замедление потребительской активности прошло — ситуация стабилизировалась, и люди не экономят деньги так, как раньше», — рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

С другой стороны, во многих отраслях российской экономики, в частности, в IT, растут зарплаты, добавляет он. Это связано с дефицитом кадров: на высокооплачиваемых топовых позициях работодатели стремятся сохранить квалифицированных работников и даже расширить штат, что требует дополнительных расходов на персонал. Растут зарплаты и на работах, не требующих высокой квалификации — это, в частности, связано с отъездом из России мигрантов, отмечает Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Куда девайсы: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

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