Куда девайсы: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

В РФ достигнут абсолютный рекорд по реализации смартфонов, рассказали «Известиям» опрошенные участники рынка и аналитики. Несмотря на санкции и прекращение работы в стране ряда вендоров, за первые 11 месяцев было продано 27 млн аппаратов — больше, чем в 2021-м. По итогам года ожидается, что эта планка достигнет 34 млн гаджетов — больше, чем когда бы то ни было. Эксперты связывают рекордные показатели с появлением у людей свободных средств — в частности, в отраслях, где ощущается дефицит кадров и растут зарплаты. Сыграл свою роль и отложенный спрос.

Год смартфона

О рекордных показателях продаж смартфонов в этом году говорят опрошенные «Известиями» участники рынка и аналитики. Так, по итогам первых 11 месяцев рекордные показатели уже на лицо: в январе–ноябре было реализовано около 27 млн аппаратов (чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году) , рассказывает источник, близкий к одной из крупных федеральных сетей по продаже электроники. В 2021 году за этот период продали 26 млн смартфонов, в 2022-м — всего 21 млн.

О рекордных продажах смартфонов в этом году говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, но он оперирует иными цифрами (эти данные включают, в частности, серый ввоз аппаратов). Эксперт считает, что к началу декабря в РФ было ввезено 31,5 млн смартфонов — столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году. В декабре в России может быть продано еще 2–2,5 млн аппаратов: если этот прогноз сбудется, то в РФ будет продано 33,5–34 млн смартфонов , — больше, чем когда бы то ни было, утверждает Эльдар Муртазин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2023 году продажи смартфонов в России стали самыми высокими с 2021 год, подтвердили в МТС. Так, с января по ноябрь 2023 года на отечественном рынке этих гаджетов было реализовано 27 млн устройств. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 21 млн, в 2021 году — 26 млн, уточнили в компании.

Главным драйвером роста продаж в этом году стала масштабная маркетинговая активность ритейлеров, в частности, акция «1+1». Например, МТС запускала такое предложение с брендом Infinix и Xiaomi, добавляют в МТС.

— После всех вызовов со второго полугодия прошлого года российский рынок смартфонов начал восстановление. В этом году мы видим усиление позитивного настроения потребителей и реализацию отложенного спроса. Другими драйверами можно назвать появление новинок и усиление активности китайских производителей, которые активно конкурируют между собой , — рассказал «Известиям» руководитель департамента «Телеком» «М.Видео – Эльдорадо» Сергей Уваров.

По словам одного из участников рынка розницы, росту продаж смартфонов способствовала агрессивная политика продвижения китайских брендов для российского покупателя, пришедших на место ушедших из РФ (формально или реально) вендоров из недружественных стран. Их рекламные активности, промоакции и в целом жесткая конкуренция между компаниями из КНР способствовали росту продаж смартфонов в России, полагает он.

Умная возможность

Смартфоны — желанный подарок на праздники для многих россиян. По данным исследования «Яндекс Маркета», почти треть опрошенных хотели бы получить на Новый год именно смартфон. Ежегодно отмечается увеличение спроса на них в преддверии 8 Марта и новогодних праздников, утверждает один из участников розничного рынка.

Также всплеск интереса среди желающих обновить телефон происходит после появления на рынке громких новинок, говорит представитель отрасли. Это касается не только последних моделей, но и смартфонов предыдущих линеек. Например, в сентябре этого года после открытия предзаказа на iPhone 15 на «Яндекс Маркете» увеличились продажи iPhone 14 и iPhone 13 на 28% и 34% соответственно, сообщили в компании «Известиям».

— Очевидно, что прошлогоднее замедление потребительской активности прошло — ситуация стабилизировалась, и люди не экономят деньги так, как раньше, — рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С другой стороны, во многих отраслях российской экономики, в частности, в IT, растут зарплаты, добавляет он. Это связано с дефицитом кадров: на высокооплачиваемых топовых позициях работодатели стремятся сохранить квалифицированных работников и даже расширить штат, что требует дополнительных расходов на персонал. Растут зарплаты и на работах, не требующих высокой квалификации, — это, в частности, связано с отъездом из России мигрантов , отмечает Денис Кусков.

— У роста количества смартфонов, проданных в России в 2023 году, есть несколько причин. Среди них — отложенный спрос 2022 года, когда потребитель страшился неизвестности и не спешил с дорогими покупками, и возвращение всех ушедших из РФ брендов (в основном за счет каналов параллельного импорта), и приход на российский рынок множества китайских производителей . Последние активно конкурируют, да и в целом предлагают модели на любой вкус и кошелек, — дополнил партнер Comnews Research Леонид Коник.

Еще одной причиной он назвал расширение зоны охвата быстрого мобильного интернета — связь появляется там, где ее раньше не было. В 2023 году «Ростелеком» установил 2832 базовые станции стандарта LTE в населенных пунктах со 100–500 жителями. Эти люди, впервые получив доступ к широкополосной мобильной связи, могли купить около 1 млн смартфонов, или более 3% об общего объема устройств, проданных в 2023-м в России, подсчитал эксперт.

Также, по словам Леонида Коника, российские операторы отмечают рост объема международного трафика в этом году по сравнению с его сокращением в 2022-м: этому способствовали такие ресурсы, как YouTube, который продолжает удерживать первенство по объему трафика в России, Telegram и многочисленные хостинговые площадки. Люди находят там любой контент, а для доступа к этим ресурсам нужен смартфон, заключил эксперт.