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Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Lauri Heino
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Финляндия установила два вида заграждений на границе с Россией. Об этом 30 ноября рассказал заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

«На данный момент пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — сообщил он телеканалу Yle.

Луккари рассказал, что если люди попытаются преодолеть заграждения силой, то службы правопорядка сначала применят мягкие средства защиты и постараются направить людей от границы. Он предупредил, что работа пограничной службы также предусматривает сценарий столкновения с агрессией при исполнении служебных обязанностей.

«Безусловно, это исключительная ситуация, когда все погранпукты закрыты. Наши задачи адаптированы к ситуации. Мы подготовились посредством предварительного планирования, обучения и практики», — заявил представитель погранслужбы.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Всего на границе России и Финляндии расположено восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре ближайших к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. 22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи».

Позднее, 25 ноября, финский премьер-министр Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

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