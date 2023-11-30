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ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента спецслужб Украины

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Агент спецслужб Украины задержан в Крыму за шпионаж. Об этом 30 ноября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.

В октябре житель Приморского края был арестован по обвинению в шпионаже в пользу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Мужчина по заданию украинских кураторов собирал информацию об объектах военной инфраструктуры Приморского края.

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Ранее, 6 октября, Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам информации о дисклокации и перемещении российских военнослужащих в зоне спецоперации.

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